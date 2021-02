Hasselt

Zes piepkleine eekhoorntjes en twee kleine haasjes in de opvangcentra, ooievaars in de natte velden en troepen kraanvogels die overtrekken; het startschot voor de lente is duidelijk gegeven. “Vroeger dan normaal. En vooral straf dat het precies in de week na die stevige winterprik is”, zeggen de kenners.