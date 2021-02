Daria Kasatkina en Marie Bouzkova spelen finale van Philipp Island Trophy

Kasatkina zette de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 40) opzij met 6-2, 6-7 (6/8) en 6-1. Aansluitend won Bouzkova met 6-7 (9/11), 6-2 en 7-5 van de Canadese Bianca Andreescu (WTA 9), het tweede reekshoofd.

De 23-jarige Kasatkina speelt vrijdag haar zesde WTA-finale. Ze won tot dusver twee toernooien, het Charleston Open in 2017 en de Kremlin Cup in 2018. De 22-jarige Bouzkova staat in haar derde finale. De twee vorige (in 2019 en 2020 in Mexico) verloor ze.

De Phillip Island Trophy werd ingericht voor speelsters die op de Australian Open in een vroeg stadium moesten inpakken.