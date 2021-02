Paris Hilton is verloofd

Nadat ze eind januari aankondigde dat ze met IVF gestart is, heeft Paris Hilton (39) meer heuglijk nieuws te melden. Haar vriend Carter Reum heeft haar afgelopen zaterdag ten huwelijk gevraagd tijdens een uitje op een tropisch eiland. Dat maakte de hotelerfgename zelf bekend via Instagram.

“Als je jouw soulmate ontmoet, weet je dat niet enkel. Je voelt het ook. Mijn liefste en ik zijn sinds onze eerste date altijd samen geweest en voor mijn verjaardag nam hij me mee naar een tropisch eiland. Terwijl we op het strand wandelden, leidde hij me naar een strandhut versierd met bloemen en ging hij neer op één knie. Ik zei ja, ja voor altijd. Er is niemand met wie ik liever mijn hele leven doorbreng.”