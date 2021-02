Dochter van Madonna wordt het gezicht van Marc Jacobs

Ze zette eerder al voorzichtig haar eerste stappen in de modewereld, maar nu wordt Lourdes Leon (24) het gezicht van Marc Jacobs. Zo treedt ze in de voetstappen van haar bekende moeder Madonna, die in het verleden in twee reclamecampagnes van Louis Vuitton mocht opdraven, toen Marc Jacobs instond voor de creatieve leiding van het modehuis.

Lourdes Leon schittert in de nieuwe reclamecampagne voor de zomercollectie van Marc Jacobs. Hoewel de dochter eerder al als model enkele opdrachten voor Miu Miu en Jean-Paul Gaultier in de wacht sleepte, wordt ze nu voor het eerst echt het gezicht van een prestigieus modehuis.

En daar zit de lange vriendschap van Madonna en Marc Jacobs wellicht voor iets tussen. De ontwerper sprak in 2008 al erg lovend over haar in het modetijdschrift Vogue, toen hij haar als ‘de ultieme artieste’ omschreef en toen hij zelf aan het hoofd van Louis Vuitton stond, was de zangeres de ster in twee reclamecampagnes van het merk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen