Naomi Osaka (WTA 3) heeft zich donderdag als eerste speelster geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Japanse haalde het in de halve finale in twee sets van Serena Williams (6-3 en 6-4). De Amerikaanse had gehoopt in Melbourne eindelijk haar 24e Grand Slam te winnen, en zo op gelijke hoogte te komen van de recordhoudster Margaret Court.