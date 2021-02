Kritiek op topless Rihanna: “Geen respect voor religie”

Rihanna is in het middelpunt van een online storm(pje) terechtgekomen. De 32-jarige zangeres kreeg kritiek nadat ze een foto op Instagram plaatste waarop ze topless te zien is, terwijl ze een ketting draagt van de Hindoegod Ganesha. “Geen respect voor religie”, zo luidde het onder meer.

Het is niet de eerste keer dat Rihanna ophef veroorzaakt bij gelovige fans. In oktober van vorig jaar excuseerde de zangeres zich nog bij de moslimgemeenschap omdat ze islamitische teksten had gebruikt tijdens een show voor haar lingeriemerk Savage X Fenty.

Natuurlijk komen er ook positieve reacties op de foto. Sommige fans laten weten hoe goed ze het vinden dat Rihanna met de foto “de mode van nu” laat zien. Het gaat dan om de short, nemen we dan aan… (mtm)