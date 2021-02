Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag bleef tussen 11 en 17 februari net onder de 120. Er waren gemiddeld 119 nieuwe opnames per dag, of een daling met 6 pct. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers van het dashboard van Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmettingen daalt verder, naar gemiddeld 1.792 per dag, of een daling met 18 pct.