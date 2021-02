Diepenbeek

Op 1 maart opent het Diepenbeekse OCMW tien plaatsen in dagzorgcentrum ’t Kastiel. Twee maanden later, op 1 mei, openen in een aanpalend gebouw twintig assistentiewoningen. “Er is nood aan allebei”, zegt OCMW-voorzitter Jan Bynens (N-VA).