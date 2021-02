KV Oostende - KRC Genk 3-1

In een wedstrijd waarin het 64 procent balbezit etaleerde, kon KRC Genk veel te weinig doelgevaar creëren om aanspraak te maken op drie punten. 5 op 24 is de trieste balans. “Of we ongerust zijn? Nee, gefrustreerd is een beter woord”, reageerde Jere Uronen.