ZUTENDAAL

In de omgeving van de Vijftien Augustusstraat in Zutendaal is bij vier woningen, het huis van de boswachter en in het klooster de elektriciteit uitgevallen. Wat de oorzaak is van de panne is nog niet duidelijk. Medewerkers van energiebeheerder Fluvius werken aan een oplossing. Verwacht wordt dat tussen 22 en 23 uur de panne hersteld zal zijn en er weer elektriciteit is.