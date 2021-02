Alkens testcenter voor J&J-vaccin: "Illusie dat we er met twee prikken vanaf zullen zijn"

Het is een illusie te denken dat we er met één of twee prikken vanaf zullen zijn. Wellicht zullen zeker de zwakkeren volgend jaar nog een keer moeten ingeënt worden. Dat zegt dokter Erik Buntinx. Hij leidt het Anima Research Center in Alken, op dit ogenblik het grootste onderzoekscentrum ter wereld waar het Janssen-vaccin uitgetest wordt op mensen. Het vaccin van Johnson & Johnson, uit de fabriek van Janssen Pharmaceutica in Beerse, komt vermoedelijk midden maart op de markt in Europa. De aanvraag is ingediend. Ondertussen is dokter Buntinx nog dringend op zoek naar een 150-tal 60-plussers die het vaccin bij hem willen uittesten. Er staat een vergoeding tegenover en alle testpersonen krijgen het definitieve vaccin toegediend, wellicht voor ze hun oproepingsbrief van de overheid krijgen.