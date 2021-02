Corona zorgt voor boost in verkoop van muziekinstrumenten

De coronacrisis zorgt voor een boost in de verkoop van muziekinstrumenten. Limburgers hebben nu de tijd en de financiële middelen om muziek te maken. Gitaren zijn altijd al populair geweest, maar ook de kleinere instrumenten doen het opvallend goed, zoals de ukelele. Muziekwinkel Jacky Claes in Genk boekte in december 20 procent meer omzet. De keerzijde van de medaille is wel dat heel wat leveranciers kampen met coronagerelateerde productieproblemen. De vraag is momenteel groter dan het aanbod.