Wie dacht dat Barcelona stilaan op de weg terug was, werd dinsdagavond na de 1-4-nederlaag tegen PSG nog eens keihard met de neus op de feiten gedrukt. Een seizoen zonder prijzen dreigt zo al even hard als het vertrek van Lionel Messi. In de bestuurskamers rommelt het intussen harder dan ooit tevoren. Hoe is het zover kunnen komen?