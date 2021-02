Aan de vooravond van de heenmatch in de 1/16de finales van de Europa League gaven ‘interimcoach’ Rik De Mil en Bas Dost hun visie op de gang van zaken bij Club Brugge in Kiev. Ondanks een uitbraak in de trainersstaf, leeft er helemaal geen onrust bij blauw-zwart. De opdracht is duidelijk: de volgende ronde halen. “Ik ben gewoon het verlengstuk van de coach”, aldus De Mil.