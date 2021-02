Rafael Nadal zoekt geen excuses voor uitschakeling Australian Open: “Je krijgt wat je verdient”

De Australian Open blijft de grand slam die Rafael Nadal (ATP-2) het minst goed ligt. Slechts één van zijn twintig grandslamzeges boekte de 34-jarige Spanjaard in Melbourne, in 2009. Daarna was hij wel nog vier keer finalist (in 2012, 2014, 2017 en 2019). Woensdag ging hij er voor de tweede keer op rij in de kwartfinales uit, nadat hij tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6) een 2-0 voorsprong in sets uit handen gaf. Het werd nog 3-6, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4 en 7-5.