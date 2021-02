Taskforce buigt zich over versoepelingen in woonzorgcentra: dit ligt op tafel

Woensdagavond komt er hoogstwaarschijnlijk goed nieuws voor de woonzorgcentra. De Vlaamse taskforce zorg buigt zich sinds 16 uur over de aanbevelingen van de GEMS, het officiële adviesorgaan van de overheid.

Enkele details uit het advies zijn al aan onze redactie bevestigd door verschillende bronnen. In de woon-zorgcentra waar 90 procent van de bewoners en 70 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd is, kan er versoepeld worden op dag 10 na het toedienen van de tweede dosis.

De belangrijkste versoepeling komt er voor de bezoekregeling. De GEMS raadt aan om het bezoekersaantal op te trekken tot twee vaste contacten per bewoner. Elke twee weken zou die bewoner een ander bezoekersduo mogen kiezen. Buiten de muren van het woon-zorgcentrum mogen bewoners binnenkort wellicht afspreken in losse groepjes van vier, naar analogie met de regeling die in de hele samenleving telt.

Die versoepeling geeft toch wat ademruimte voor de rusthuisbewoners, want tot nog toe mochten ze slechts één vast knuffelcontact hebben, aangevuld met een dierbare die te allen tijde op afstand moest blijven.

Daarnaast zou er ook een versoepeling kunnen komen voor het leven binnen de rusthuismuren. De verschillende afdelingen van een woonzorgcentrum zouden geen aparte bubbels meer moeten vormen. Goed nieuws dus voor de Bingo-avonden. Al blijven andere strenge veiligheidsvoorschriften uiteraard wel gelden.

Behoedzaam blijven

Margot Cloet, topvrouw van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, reageert positief op wat besproken wordt. “Dit voorstel is waar we zelf naartoe wilden werken. Ikzelf wil ook dat er stilletjes aan versoepeld wordt. Voor de bezoekregeling, maar ook voor de activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes. Al zullen we in het begin heel behoedzaam moeten blijven. We moeten op de voet volgen welk effect de versoepelingen zullen hebben.”

De kans dat het advies integraal wordt overgenomen, lijkt vrij groot. Ook al omdat Karine Moykens, voorzitter van de taskforce zorg, mee heeft gewerkt aan het advies binnen de GEMS. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat ze het voorstel nu nog zal kelderen binnen de eigen taskforce.

Naar verluidt zit Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdagavond ook in de journaals om de beslissingen toe te lichten.