Heers steunt contactberoepen en scholen met aankoop CO2-meter

De kappers zijn opnieuw open en, vanaf 1 maart, ook de andere contactberoepen. Wel gelden er strenge voorwaarden, zoals de aankoop van een CO2-meter aankopen om de luchtkwaliteit binnen te kunnen meten. Het gemeentebestuur wil daarom een duit in het zakje doen voor alle contactberoepen in de gemeente. “We willen hen helpen zodat zij hun klanten weer in optimale omstandigheden kunnen ontvangen”, aldus burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Ze krijgen een subsidie om een CO²-meter aan te kopen. Hun aankoop wordt terugbetaald na voorlegging van een factuur en voor een maximumbedrag van 100 euro. Ook onze horeca-uitbaters en beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking voor deze subsidie.” De aanvraag en kopie van de factuur moeten wel voor 30 juni ingediend worden per post of via e-mail (wendy.cosemans@heers.be).

Maar dat is nog niet alles, de gemeente gaat ook zelf CO2-meters aankopen. “We zijn bezig met een aanbesteding van 50 exemplaren”, vertelt Pirard. “Alle scholen in Heers krijgen er per klaslokaal eentje gratis. We hopen ze na de krokusvakantie te kunnen bezorgen. Ook komen er CO2-meters in onze zalen en buurthuizen.”