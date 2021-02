Liedjesschrijver excuseert zich voor ‘Nobelprijs’ van Clouseau

Stefaan Fernande zal bij het grote publiek niet onmiddellijk een belletje doen rinkelen maar Fernande is wel de man achter heel wat Vlaamse oorwurmen. Zo ook Nobelprijs van Clouseau, en het is dankzij hem dat iedereen - inclusief Koen Wauters - dat nummer verkeerd zingt.

Het was zijn eerste nummer voor Clouseau en het werd meteen een dijk van een hit: Nobelprijs. Nochtans spreekt Koen Wauters het woord steevast uit met een doffe ‘e’. Dat blijkt vooral de schuld te zijn van Fernande, vertelt hij op Radio 1. “Er was met Koen zelf weinig discussie over hoe je nobelprijs uitspreekt. Maar dan is Jan Hautekiet erbij geroepen. Uiteindelijk heb ik mijn zin gekregen. Ik dacht ook oprecht dat het Nobelprijs was naar Alfred Nobel en niet Nobèl. Ik dacht dat dat een verfransing was van de naam. Pas jaren later heb ik op Google de waarheid achterhaald. Het is wel degelijk Alfred Nobel met de klemtoon dus op ‘bel’”, zegt Fernande.

Het nummer zette heel wat mensen op het verkeerde been. “Ik hoorde Martine Tanghe het zelfs zeggen tijdens een nieuwsbericht. Sorry daarvoor. Sorry aan iedereen die ik hiermee Nobelprijs verkeerd liet uitspreken.”

(nba)