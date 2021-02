In Nederland is een opvallende campagne gestart over een nieuw plan van aanpak voor de coronacrisis — © Rob Engelaar

In Nederland is een opvallende campagne gestart over een nieuw plan van aanpak voor de coronacrisis. De initiatiefnemers willen de samenleving in twee groepen verdelen, en zo de kwetsbare mensen van de niet-kwetsbare onderscheiden. “Een totaal onuitvoerbaar plan”, zegt Vlaams filosoof Ignaas Devisch.