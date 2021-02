Rangers straffen vijf spelers in aanloop naar EL-duel met Antwerp

Vijf spelers van het Schotse Rangers zijn een dag voor het Europa League-duel met Antwerp uit de selectie gezet omwille van het overtreden van de coronaregels. Het gaat om middenvelder Bongani Zungu, verdedigers Nathan Patterson en Calvin Bassey, doelman Brian Kinnear en aanvaller Dapo Mebude. Enkel Zungu en Bassey komen geregeld in actie bij het team van coach Steven Gerrard. Mebude wordt momenteel uitgeleend aan Queen of the South. De vijf spelers ontvangen ook een boete van hun club.