ROYALS. Nu al gokken op naam kindje Meghan en Harry, koningin belandt in ziekenhuis

Wordt het tweede kindje van prins Harry en Meghan Markle een Alfie of Alexandra? De Zweedse koningin Silvia heeft haar hand en pols gebroken en de Nederlandse koning Willem-Alexander deed opnieuw een aanzoek aan zijn Máxima. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Koningin Silvia van Zweden is maandagochtend in het ziekenhuis beland. De 77-jarige koningin kwam door een val verkeerd terecht met haar rechterpols. De koningin viel thuis in kasteel Drottningholm, meldt een woordvoerder in een persbericht. Vervolgens werd ze naar het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm gebracht. Daar werd vastgesteld dat de koningin breuken in haar rechterhand en -pols heeft. Silvia is ondertussen weer thuis in het kasteel van Drottningholm en voelt ze zich naar omstandigheden goed.

© ISOPIX

Alfie en Alexandra zijn volgens het Britse gokkantoor Ladbrokes de favoriete namen voor het tweede kindje van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Er kan ook ingezet worden op weddenschappen of de baby een jongen of meisje wordt.

Alex Apati van Ladbrokes zei tegen de Daily Mirror dat Alfie en Alexandra voorlopig op 4 tegen 1 staan genoteerd. Het eerste kindje van het paar heet Archie. Veel royaltyfans verwachten dat Harry en Meghan opnieuw een naam kiezen die met een A begint.

Overigens is ook de naam Charles, of Charlie, goed gequoteerd. Volgens Apati staat die naam van de opa van het kindje 5 tegen 1 genoteerd. Andere namen die de ronde doen bij de bookies zijn Elizabeth en Phillip, naar de overgrootouders van het kindje en Diana, de moeder van Harry. Die naam staat 10 tegen 1 genoteerd.

© AFP

Koning Willem-Alexander is ruim twintig jaar na datum opnieuw op de knieën gegaan voor koningin Máxima. De koning deed dat op precies dezelfde plek als toen: op de bevroren vijver bij Huis ten Bosch.

Het echtpaar bond zondag de ijzers onder en deed het moment na. “Ruim twintig jaar later, zelfde plek. Genieten op het ijs”, schreef Willem-Alexander bij de foto die maandag op Instagram werd gedeeld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het Verenigd koninkrijk werd deze week Pancake Day gevierd en zoals tegenwoordig wel vaker het geval is, deelde ook Buckingham Palace zijn recept voor lekkere pannenkoeken. “Een koninklijk recept voor pannenkoeken met een twist”, klinkt het op Twitter bij een kort filmpje van hoe Queen Elizabeth ze het liefst van al eet.

In de video is de bereidingswijze van de pannenkoeken te zien, die met beurre noisette worden gemaakt. “Geniet ervan en we hopen dat jullie een vredige Vastenavond hebben”, staat erbij. Er worden bovendien ook enkele serveertips meegegeven. Zo kunnen de pannenkoeken met confituur en slagroom, met citroen en suiker of zelfs met ham, prei en kaas gegeten worden. Het volledige recept vind je hier.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Denemarken vriest het nog altijd dat het kraakt. Bewijs daarvan is het filmpje dat kroonprins Frederik en zijn echtgenote kroonprinses Mary online hebben gezet. Daarin zien we dat hun vier kinderen prins Christian (15), prinses Isabella (13) en de tweeling prins Vincent en prinses Josephine (10) ijshockey spelen op een bevroren vijver vlakbij hun paleis in Amalienborg in Kopenhagen. Ook de border collie Grace van het gezin speelt lustig mee.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Britse prinses Eugenie beviel op 9 februari van haar eerste kindje. Hoewel het koningshuis een officieel statement vrijgaf naar aanleiding van de geboorte, werd over de naam van het jongetje nog niets bekendgemaakt. Maar royaltyfans denken dat Sarah Ferguson, die voor het eerst oma werd, via haar sociale media een tipje van de sluier heeft opgelicht.

Zo deelde ze een filmpje naar aanleiding van Vastenavond waarbij ze niet alleen een pannenkoek in de lucht gooide, maar ook omringd was door de kinderboeken die ze schreef. Die dragen namen als Holly’s first day at school, Little Red’s summer adventure en Budgiethe little helicopter, maar het is de titel Arthur fantastic die het meest opvalt. Hebben Eugenie en haar man Jack Brooksbank hun kindje Arthur genoemd? Sommige fans lijken alvast te denken van wel.