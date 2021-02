Gelovigen krijgen assekruisje coronaproof op voorhoofd

Na een power-pointpresentaties om 9 uur en om 9.30 uur in de kerk van Stal werd er gestart met het geven van een assenkruisje. Iedere kerkganger kwam naar voren van de priester een kruisje van as (verkoolde blaadjes van gewijde palmtakjes) op het voorhoofd te ontvangen. As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven, as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. Dit gebeurde in de coronatijd anders dan voorgaande jaren. Pastoor Benny wilde het volgens de strenge veiligheidsvoorschriften doen. In de kurken van wijnflessen was een kruisje uitgesneden. En dat lukte heel goed, voor iedere persoon werd een nieuwe stop gebruikt. Tussen 10 en 12 uur kon men terecht in Koersel Kapelletje waar, zowel jong als oud, voor een assenkruisje kwamen, Om 11 uur was het mandje met stoppen al fel geminderd. Zelfs de postbode Mildred stapte binnen tijdens haar dienstronde om een kruisje. In Korspel werden de kruisjes aan huis gezet voor de mensen die er om vroegen. Om 19 uur was er nog een viering met asoplegging in de parochiekerk van Koersel.