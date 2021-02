GO! BS De Sprong viert ‘Oei, ik groei!’

Zie nu toch eens hoe groot de kindjes van het eerste leerjaar al zijn geworden? Zij kunnen al korte verhaaltjes lezen, woordjes schrijven en zelfs rekenen tot 10. Maar mogen de kindjes van juf Elke en juf Veerle nog spelletjes spelen in de klas? Of eens vragen om een dikke knuffel? Zijn ze te oud voor beren of poppen? Word je daar wel ooit te oud voor?

De geboorte en babytijd van de kinderen staan de ouders nog levendig voor de geest. Het is alsof het gisteren was… De voorbije weken leken dan ook een goed moment om die herinneringen samen met de kinderen te delen. De ouders hebben foto's, filmpjes, kleren en knuffels bovengehaald. Samen met papa en mama hebben de leerlingen kunnen genieten van de verhalen uit hun prille leven. Maar ook in de klas hebben de kinderen uren mogen babbelen over hun baby-, peuter- en kleutertijd. Zij maakten een persoonlijk museum waarbij foto’s te bezichtigen zijn. Maar ook stellen zij een levenslijn op van de babytijd tot de lagere school aan de hand van foto’s en gebeurtenissen. In kleine groepjes hebben ze elkaars levenslijn bestudeerd. De mama van Imran kwam helemaal coronaproof een woordje uitleg geven over zwanger zijn. In juni moet zij bevallen.