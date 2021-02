Sluikstortcamera’s zorgen voor verhoogde pakkans overtreders

Beringen

De inzet van 5 verplaatsbare camera’s in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort vanaf januari 2020 werpt duidelijk zijn vruchten af. Na een jaar wordt het tijd om de balans op te maken. “Het voorlopig totaal bedraagt 438 GAS-vaststellingen voor 2020. In één jaar tijd hebben de camera’s hiervan maar liefst 303 GAS-vaststellingen op beeld vastgelegd. Dit was in de eerste helft van 2020 goed voor 15.000 euro aan geïnde GAS-boetes. Hierdoor is de inzet van de verplaatsbare camera’s effectief op kruissnelheid gekomen, want de camera’s dragen ten volle bij aan de verhoging van de pakkans voor overtreders van de GAS-reglementering inzake zwerfvuil en sluikstort”, beklemtoont burgemeester Vints.