BS De Sprong viert ondanks corona toch carnaval

Iedere dag mochten de leerlingen (en de leerkrachten) verkleed naar school komen. Op maandag hadden de meeste van de leerlingen (en ook weer de leerkrachten) iets geks op hun hoofd gezet want het was dan ook doe-iets-geks-op-je-hoofddag. Het ging van een zelf versierde hoed, een hanenkam gemaakt van rietjes, een bloempot… tot een pastakom die over het hoofd van de juffen was gevallen. Op dinsdag kwamen dan weer de coolste creaties tevoorschijn op gekke truien- en gekke sokkendag met natuurlijk een knipoog naar dikketruiendag! Ook hier hebben alle papa’s en mama’s zich eens laten gaan met het ontwerpen van gekke truien en sokken. De dag nadien zijn vele kinderen en leerkrachten een uurtje vroeger moeten opstaan voor de prachtige creaties op gekke harendag! Donderdag glitterde de school van voor naar achter en van links naar rechts op glitterdag. De meisjes waren zeker in hun nopjes met de vele glitterjurken. En last but not least mochten alle leerkrachten en leerlingen op vrijdag verkleed naar school komen zoals ze zelf wilden. Ook hier zijn weer hele originele creaties tevoorschijn getoverd.‘s Morgens organiseerden 2 dansliefhebbers een uurtje dans voor alle kinderen van de eerste graad, één groot dansfeest in de eigen klasbubbel. Nadien volgden nog enkele leuke workshops van dans tot zang, een clownenparcours, pimpen van mondmaskers… ’s Middags was er de mogelijkheid om te genieten van een heerlijke hamburger of fishburger met een frisdrankje. Jammer genoeg kleurden de straten van Maaseik in de namiddag dit jaar niet rood, geel groen door alle leerlingen van GO! BS De Sprong maar ook van alle andere basisscholen van Maaseik. Maar ook daar hebben de leerkrachten van GO! BS De Sprong een oplossing voor gevonden. Ze organiseerden een groot ballonnenspel waarna alle kinderen ook nog een carnavalsmedaille hebben verdiend!