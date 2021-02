Baloise Belgium Tour heeft parcours voor 90e editie rond: derde rit in Gingelom, finish in Beringen

Van woensdag 9 tot en met zondag 13 juni vindt de 90e editie van de Baloise Belgium Tour plaats. Deze vijfdaagse rittenkoers (UCI Pro Series) start in Beveren en eindigt in Beringen. De derde rit start in Gingelom. Organisator Golazo gaf woensdag het volledige parcours vrij.

Op dinsdagavond 8 juni vindt de ploegenpresentatie plaats in Beveren. De Oost-Vlaamse gemeente is daags nadien ook de startplaats voor de 180 km lange openingsrit naar Maarkedal. De tocht van het Waasland naar de Vlaamse Ardennen is geen opwarmertje. In de finale wacht de renners een uitdagende lokale ronde met meermaals de beklimming van de Berg Ten Houte.

Donderdag reist de karavaan naar Knokke-Heist, maar niet voor een traditionele finish op de Wandelaar dit jaar. Iets verderop, aan het Casino, ligt de start en finish van een 11 km lange individuele tijdrit. Deze tijdrit vindt plaats exact 100 dagen voor het WK wielrennen in Vlaanderen aanvangt met een 43 km lange tijdrit van Knokke-Heist naar Brugge. Bij wijze van voorproefje zal de tijdrit van de Baloise Belgium Tour een klein stukje van het parcours van de WK-tijdrit volgen.

Op vrijdag 11 juni verzamelt het peloton voor de start van de derde rit in Haspengouw, meer bepaald in Gingelom. Via glooiende wegen zetten de renners koers naar bedevaartsoord Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant.

Hamoir-Hamoir wordt de koninginnenrit. Ook in 2020 - toen de wedstrijd wegens de coronacrisis niet kon plaatsvinden - was deze rit ingepland. Het is een 157 km lange etappe in de provincie Luik met acht beklimmingen. In de aanloop moeten de renners onder andere de Thier du Moulin en de Muur van Hoei bedwingen. In volle finale kan het verschil gemaakt worden op Les Kimones: 2 km klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%.

Turnhout, in het hartje van de Antwerpse Kempen, is op zondag 13 juni de startplaats voor de slotrit. De aankomst ligt in het Limburgse Beringen. De oude mijnsite be-MINE vormt net als in 2019 het decor voor de apotheose. Twee jaar geleden won de Fransman Bryan Cocquard de slotrit in Beringen, Remco Evenepoel kroonde er zich tot eindwinnaar.