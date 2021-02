Deze TikTok-challenge lukt veel beter bij vrouwen dan bij mannen, en daar heeft de wetenschap een simpele verklaring voor

Een nieuwe dag, dus ook een nieuwe uitdaging op sociale media. Maar deze balance challenge lukt veel beter bij vrouwen dan bij mannen. De nieuwe uitdaging doet denken aan de chair challenge, die in 2019 erg populair was. Ook nu is er een simpele verklaring waarom mannen hard op hun gezicht gaan en vrouwen niet. “Het draait om massa”, aldus een wetenschapper. “Het massamiddelpunt ligt bij veel vrouwen dichter bij de heupen. Dat van jongens ligt veel hoger.” Het levert alvast hilarische beelden op.