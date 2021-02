Snookerlegende Stephen Hendry maakt na negen jaar zijn comeback

Stephen Hendry maakt volgende maand zijn langverwachte comeback in de Gibraltar Open. Dat maakte de 52-jarige Schot woensdag via een korte mededeling op Twitter bekend. Het Gibraltar Open gaat maandag 1 maart van start. Wegens de coronapandemie wordt er niet in Gibraltar gespeeld, maar in Engeland. De exacte locatie moet nog bepaald worden. De loting wordt volgende week uitgevoerd.