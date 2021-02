Ongezien: scheidsrechter gaat neus aan neus staan met wild gesticulerende speler en moet gekalmeerd worden

In de Engelse League One (derde afdeling) heeft scheidsrechter Darren Drysdale zich afgelopen weekend van zijn slechtste kant laten zien. In de wedstrijd Ipswich Town - Northampton ging hij neus-aan-neus staan met thuisspeler Alan Judge. Het is niet de eerste keer dat een scheidsrechter zijn kalmte verliest. Verschillende refs gingen hem vooraf, vaak was het nog het veel erger. Een overzicht: