Agnetencollege loopt 18.155 kilometer in één week

Afgelopen week werden de leerlingen, leerkrachten en onderwijspersoneel van het Agnetencollege uitgedaagd door de leerkrachten LO. Doel was om zo veel mogelijk kilometers te wandelen of te lopen. En de opdracht was geslaagd: in totaal hadden de leerlingen maar liefst 18.155 kilometer in de benen.

De afkoelingsweek stond voor de deur, een week waarin leerlingen en leerkrachten een hele dag achter de computer doorbrengen. De leerkrachten LO van het Agnetencollege bedachten een challenge waarbij ze de hele school in beweging hebben gezet. Er werden twee klassementen opgesteld. Het ene klassement bestond eruit om met je klas of groep zo veel mogelijk kilometers te wandelen of te lopen. Bij het andere klassement werd het gemiddeld aantal kilometer per persoon in de groep geteld.

Met de hele school hebben de leerkrachten en leerlingen maar liefst 18.155 kilometer in de benen. De prijs voor de meeste kilometers per klas of groep ging naar 2A7 met 1.244 kilometer. Zes meisjes uit het vierde jaar Latijn gingen lopen met de prijs voor het hoogste gemiddeld aantal kilometers per persoon. Zij liepen gemiddeld maar liefst 104 kilometer. “Als school zijn we trots op onze leerlingen dat zij zich zo massaal in beweging hebben gezet tijdens de afkoelingsweek”, klinkt het.