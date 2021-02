Lichtjes blijven branden als bedankje voor de zorg

De gezellige zee van licht- van de kerstdecoratie werd intussen opgeruimd, maar het ingetogen licht van het brandende hart is sinds begin november elke avond blijven schijnen. Een brandend hart staat symbool voor liefdadigheid. In deze moeilijke tijd is het een uiting van dankbaarheid ten opzichte van iedereen die zich inzet voor anderen en in het bijzonder een grote dankjewel voor de zorg. Het licht wil ook iedereen die het nodig heeft een hart onder de riem steken. Het wil aanzetten tot positief denken en motiveert ons om vol te houden. Na regen komt zonneschijn, na de winter komt een nieuwe lente, na corona komen betere tijden.