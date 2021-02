Leerlingen Ter Duinen bouwen met Lego

Al sinds de jaren 50 spelen kinderen met de bouwstenen van Lego. Zelfs volwassenen bouwen er nog mee. Maar bouwen met Lego is meer dan alleen maar spelen. Sinds enkele jaren is er zelfs een educatieve leerlijn met als doel spelend leren. Daarbij bouwen de leerlingen Lego-modellen en brengen ze tot leven. De bedoeling is om de kinderen te laten begrijpen dat technologie een steeds belangrijkere rol inneemt in het dagelijkse leven.

De leerlingen van de tweede graad van Ter Duinen kregen het pakket ‘beestig leuk’, waarbij de focus ligt op het programmeren van technische systemen. Zo maakten ze een leeuw, een aap en vogels, maar ook een vliegtuig en een torenkraan. Voor de derde graad lag de focus op hernieuwbare energie. Zij bouwden een auto op zonne-energie, een windmolen enzovoort. Het was de bedoeling om de kinderen warm te maken voor techniek en dat is zeker gelukt. Ze vonden het ‘beestig leuk’ en kijken al uit naar volgend schooljaar, zodat ze weer aan de slag kunnen met de Lego-boxen.