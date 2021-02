Met de zachte temperaturen van de komende dagen maken de Limburgers zich klaar om de tuin in te trekken. En dat merken ook de tuincentra in onze provincie. Vooral de voorjaarsbloemen, zaden en kippenvoeding zijn in trek. Door de coronacrisis is de behoefte bij de mensen nog groter om buiten bezig te zijn en om van het lenteweer te genieten, dat zeggen ze bij tuincenter Floralux in Ham.