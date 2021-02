Beringen bant zwerfvuil: 15.000 euro aan GAS-boetes op jaar tijd

Op een jaar tijd zijn in Beringen in de strijd tegen het zwerfvuil en het sluikstorten voor 15.000 euro aan GAS-boetes geïnd. Dat opmerkelijk resultaat is het gevolg van de inzet van verplaatsbare camera's. Die werden een jaar geleden in gebruik genomen. Dankzij de camera's konden 303 overtredingen op beeld vastgelegd worden. Beringen blijft de oorlog verklaren aan sluikstorters en zwerfvuil. De pakkans is aanzienlijk verhoogd, zegt burgemeester Thomas Vints.