De sociale inspectiediensten en de politie hebben dinsdag een verkeersactie gehouden in de directe omgeving van de autokeuring in Webbekom. Doel was om controles uit te voeren op zwartwerk van chauffeurs die in opdracht van een garage naar de autokeuring rijden. De inspectiediensten stelden elf dossiers op. De politie nam drie handelaarsplaten in beslag wegens oneigenlijk gebruik. tb