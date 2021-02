Leon G. werd in de rechtbank bijgestaan door zijn vrouw — © dvp

Kruisem

De 68-jarige huisarts Leon G. uit het Oost-Vlaamse Kruisem die mogelijk 100 patiënten besmette door in zijn praktijk en tijdens huisbezoeken zijn mondmasker niet of verkeerd te dragen werd in de politierechtbank van Oudenaarde vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. “Maak er alstublieft geen schurk van.”