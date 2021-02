Kourtney Kardashian bevestigt relatie met Blink-182 rocker Travis Barker

De 41-jarige Kourtney Kardashian en de 45-jarige Travis Barker hebben hun relatie bevestigd op Instagram. De twee zouden al jarenlang met elkaar bevriend zijn, maar sinds januari zou hun relatie in een stroomversnelling terechtgekomen zijn. Het koppel vierde ook samen valentijn. Ze werden al vaker samen gespot in Los Angeles, maar dinsdag deelde Kourtney voor het eerst een foto van hen tweetjes op sociale media.

Travis was twee keer getrouwd en heeft twee kinderen met zijn tweede vrouw Shanna Moakler. Het stel was van 2005 tot en met 2006 te zien op MTV met hun realityshow Meet the Barkers. Kourtney was dan weer tussen 2006 en 2015 samen met Scott Disick met wie ze drie kinderen kreeg: Mason, Penelope en Reign.