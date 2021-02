Hasseltse straatnamen: Nicolaas Theelenstraat

Nicolaas Theelen werd geboren te Bilzen in 1848. Hij legde in Limburg de basis voor de krant Het Belang van Limburg. Hij werkte aanvankelijk als landmeter bij het kadaster. In 1879 richtte hij het weekblad 'Het Algemeen Belang der Provincie Limburg' op, wat hij zag als zijn strijd voor de morele, culturele en sociale verheffing van het volk. Hij verhuisde met zijn gezin van Bilzen naar Tongeren en startte er de handelsdrukkerij Maternus. Naast uitgever was hij ook de belangrijkste redacteur van 'Het Algemeen Belang'. Hij schreef over binnen- en buitenlandse politiek, economie, gebeurtenissen in Limburg, reportages over verre landen… Daarnaast schreef hij volksromans in de reeks 'Roman voor allen' en toneelstukken voor toneelgroep De Witte Lelie waarin hij zelf meespeelde. Hij zag het Vlaams toneel als verspreidingsmiddel van een beschaafde moedertaal en was sterk gekant tegen toneelopvoeringen in het dialect. Nicolaas Theelen gebruikte zijn persoonlijk prestige en zijn pers om de Limburgse politici onder druk te zetten ten voordele van het schoon Vlaams. Nicolaas Theelen overleed in Tongeren in 1918. Aan zijn zoon Frans gaf hij als belangrijkste opdracht mee: 'Een dagblad voor Limburg'.…èn of ve blèè zèn bè oas Belangske!