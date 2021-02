Snooker op z’n arrogantst? Ex-wereldkampioen doet tegenstander groen lachen met paar vreemde ballen

Mark Williams plaatste zich woensdag voor de tweede ronde van de met 464.000 euro gedoteerde Welsh Open snooker. In Newport was de drievoudige wereldkampioen met 4-1 te sterk voor Michael White.

De Welshman zou dolgraag de snookerklassieker van zijn land winnen, maar leek er tegen White vooral snel vanaf te willen zijn. Tekenend was het einde van het tweede frame, dat hij won na een prachtige rode bal. Bedoeld of niet? Met Williams weet je nooit. Daarna maakte hij echter ook nog een roze én een gele bal. White kon allerminst lachen om de show van zijn tegenstander.

Tussendoor maakte Ronnie O’Sullivan kort werk van zijn wedstrijd in de eerste ronde. ‘The Rocket’, de regerende wereldkampioen, had slechts 46 minuten nodig om Robbie Williams met 4-0 te verslaan op de Welsh Open. Hij speelt nu tegen de legende Jimmy White.

WK-finalist Kyren Wilson deed er wat langer over in zijn partij tegen Chen Zifan. De Engelsman won pas na zes frames: 4-2. De reden: een misgelopen coronatest.

“Om eerlijk te zijn, ik voelde me gewoon barslecht de hele dag”, aldus Wilson. “Ik heb een coronatest gehad die niet verliep zoals gepland. “De vrouw die de test deed, ging te ver in mijn neus waardoor ik al twee dagen sukkel met een bloedneus. Ik had gevraagd om mijn linkse neusgat te pakken omdat ik vorige week bloedde uit het rechtse neusgat. Uiteindelijk prijs ik me dus gelukkig met de zege.”