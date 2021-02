Haider Ackermann aan boord gehaald bij Belgische Maison Ullens

Haider Ackermann is zopas door het Belgische label Maison Ullens benoemd tot creatief consulent. Zijn eerste collectie zal al in de herfst van dit jaar te zien zijn. Bij Maison Ullens noemen ze het “een keerpunt in de tienjarige geschiedenis van het huis”.

Maison Ullens heeft Haider Ackermann aangesteld als creatief consulent. De Colombiaans-Franse designer, die zijn opleiding genoot aan de Antwerpse Modeacademie, zal er instaan voor het ontwerpen van de collecties - de eerste wordt in de herfst verwacht - maar zal zich ook bezighouden met het algemene imago van het label. In een persbericht laat Maison Ullens weten dat het om een keerpunt gaat in zijn tienjarige geschiedenis.

Maison Ullens werd in 2009 opgericht door barones Myriam ‘Mimi’ Ullens de Schooten. In eerste instantie werkte ze samen met haar kleindochter Laurence om een capsulecollectie van twintig items samen te stellen waarmee ze makkelijk heen en weer kon reizen tussen haar verschillende huizen en de scholen en weeshuizen die ze in Nepal oprichtte met haar echtgenoot Guy.

Met de tijd werd de collectie wel uitgebreid en stonden respectievelijk Veronique Leroy en Kim Laursen in voor de ontwerpen. Maison Ullens heeft winkels in Parijs, New York en het Amerikaanse mondaine skioord Aspen.

En nu dus enter Ackermann. Zijn eigen gelijknamige label, dat in 2002 werd opgericht, verkeert de laatste jaren in ietwat slechte papieren en boekte in 2020 nog een megaverlies. Er werd toen door eigenaar Anne Chapelle een overnemer gezocht. Of die uiteindelijk werd gevonden, is onduidelijk. Wel blijft de ontwerper graag gezien bij grote namen als Tilda Swinton en Timothée Chalamet.