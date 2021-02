Park van Genk viert coronaproof carnaval

Voor de krokusvakantie organiseerde basisschool Park van Genk een gekke week. “We hielden tijdens deze week een gekke haren-dag en een gekke schoenen-dag”, klinkt het op de school. “Naar aanleiding van Dikketruiendag op 9 februari mochten de leerlingen in een gekke trui naar school komen op ‘gekke-dikketruiendag’. We zagen de leerlingen in een oversized trui van mama of papa, maar ook werden er leuke truien gepimpt. Hieruit bleek dat ouders zich erg creatief hebben bezig gehouden met hun kinderen.”

Ook was er aandacht voor de Stip It-actie tegen pesten. “De hele school liet zien dat we tegen pesten zijn”, klinkt het. “In tegenstelling tot andere jaren, waarbij er klasoverschrijdende workshops georganiseerd werden, moest elke klas dit jaar carnaval vieren in hun eigen klasbubbel door de coronamaatregelen. Maar dat was daarom niet minder leuk. Er werd geknutseld, gezongen en gedanst. Ook deden de leerlingen een quiz rond carnaval waarbij ze carnavalssnoepjes konden verdienen en werd er een bingo met carnavalsmuziek gespeeld. Sommige klassen moesten zelfs eerst een escape room ontcijferen voor ze aan hun carnavalsfeestje mochten beginnen. De beste carnavalsmoves werden bovengehaald, uiteraard werd de polonaise gedanst en werd er lekker gesmuld en gedronken. Het was dit jaar weer een topeditie! Een toffe afsluiter van de Gekke Week.”

Meer leuke foto's zijn te vinden op de blog van de school