Bilzers modellenbureau heeft dubbel prijs bij Miss Top of The World 2020

Het Bilzerse modellenbureau Models Inc International heeft afgelopen weekend twee prijzen weggekaapt op de Miss/Mrs Top of the world verkiezing 2020.

In september, tussen de twee coronagolven in, heeft het modellenbureau Models Inc International uit Bilzen zijn kandidates nog coronaproof en live in de Hasseltse Ritmo’s kunnen uitkiezen voor de afvaardiging naar de internationale verkiezing van Miss/Mrs Top of the world 2020.

Door de coronacrisis moest de wedstrijd dit jaar online verlopen. Toch hebben er nog 17 kandidates uit verschillende landen meegedongen naar de titel. De dames stuurden foto’s en video’s in van zichzelf in nationaal kostuum en werden onderworpen aan een interview en talentenscouting via de webcam. De 34-jarige Jessica Girs uit Tongeren (foto 1) die België vertegenwoordigde, kreeg de award Mrs Fashion Top of the world 2020. Ook de 44-jarige Heidi Epding uit Riemst (foto 2), die de Europese Unie vertegenwoordigde, stond op het podium. Zij werd verkozen tot second runner up Mrs Top of the world 2020.