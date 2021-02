Die verlenging werd in een nieuw kb gegoten en is noodzakelijk omdat het verwerken meer tijd vergt dan aanvankelijk verwacht. Door de duur aan te passen wordt voorkomen dat weduwen en nabestaanden in een juridisch vacuüm terecht zouden komen. Michel Dylst, voorzitter van de KS Vriendenkring, is blij met het initiatief van minister van Pensioenen Lalieux. Hij wijst erop dat alle weduwen en nabestaanden van mijnwerkers die overleden na 1990 zelf voor 29 juni van dit jaar een schriftelijke aanvraag moeten indienen willen ze de aanpassingen niet mislopen. Dylst geeft voorts mee dat de pensioendeskundigen begin komende week klaar zijn met hun eindverhandeling waarmee ze de bevoegde minister van financiën willen overtuigen dat de achterstallen van de mijnwerkerspensioenen onbelast uitbetaald moeten worden. (cn)