COLUMN FRANCIS MASURE: Carnaval online

Normaal gezien waren we vorig weekend wel ergens gaan uit eten voor Valentijn. Normaal gezien waren we op Verloren Maandag naar de carnavalstoet gaan zien, gevolgd door het nodige gerstenat. Maar kijk, het zijn geen normale tijden en het nieuwe normaal laat al deze uitspattingen niet meer toe. Het uit eten is vervangen door een intiem en online besteld afhaalmenuutje thuis. En voor het carnavalsgebeuren moesten er ook inventieve alternatieven gezocht worden.

In Sint-Truiden had onze geweldige Raad van Elf ervoor gekozen om van alles een online versie te maken. Of zoals de Truiense carnavalisten het zelf noemen: onlaajn. Vrijdagavond de ‘gebedsviering in et plàt Sintrùins’, zaterdagavond het ‘faat verkleëd bal’ en het kindercarnavalfeest op zondag. Hoogtepunt ‘Verloure moondag’ werd vervangen door een ‘Radejousjou’.

Truiens dialect begrijpen en spreken is nog te doen, maar lezen en schrijven, als het niet met de spreekwoordelijke paplepel is ingegeven, is en blijft moeilijk. Ik heb zelfs de hulp van mijn echtgenote moeten inroepen om radejousjou te vertalen naar radioshow. Die live-uitzending was maar liefst 11 uur lang te volgen via stadsradio Trudo.FM. Proficiat aan Gianni, zeg maar de spreekbuis van de Orde van de Commeduur, die de volledige uitzending op post was. Ik heb hem wel verschillende keren zien wegsluipen om met een volle glimlach op het gezicht en een volle pint in de hand terug plaats te nemen in de geïmproviseerde buitenluchtstudio op Stayen.

Herinner je je nog de stoet van vorig jaar? We schrijven 24 februari 2020, de Truiense carnavalstoet was als enige live te bekijken op TVL. De dag ervoor was het heel slecht weer en werden enkele stoeten afgelast. Maar Sint-Truiden was toen gezegend met prachtig carnavalsweer en onze stoet kon plaatsvinden. Een paar weken later hadden we de eerste lockdown al aan ons broek en vielen heel wat stoeten in het coronagat. De uitzending van de stoet is nog steeds te herbekijken op TVL online. Mooi om nog eens terug te zien. Maar pas op: niet geschikt voor gevoelige kijkers, hoe onbezorgd en onbezonnen we toen bezig waren.

Een kort moment uit de stoet is me eigenlijk het ganse jaar bijgebleven. Philip Kevers die, als einzelgänger in de stoet verkleed was als Chinees met een Coronabiertje in de ene hand en een flesje ontsmettingsmiddel in de andere hand, waarmee hij duchtig de omstaanders aan het ‘ontsmetten’ was. Hij had een bord bij zich met daarop ‘Be alle Chineize, ma nè be den deize’. Toen was het nog om te lachen. Hoe onwetend waren we…