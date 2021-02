Consumentenorganisatie Test Aankoop roept mensen die in het bezit zijn van een voucher bij reisorganisator Neckermann op om die om te zetten in een boeking. Als op 22 februari geen financiële middelen gevonden zijn om de activiteiten van de touroperator voort te zetten, kan de onderneming failliet verklaard worden, aldus Test Aankoop woensdag in een persbericht.