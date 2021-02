Kate Moss haalt fel uit naar modellenwereld: “Compleet verziekte omgeving”

Het blijft een veelgehoorde meisjesdroom: model worden en dan het liefst meteen ook rijk en beroemd. Het lukte Kate Moss, die vanaf haar veertiende als een speer carrière maakte en al jarenlang aan de top staat. Maar het is niet al goud wat blinkt. Het topmodel vertelt in de Britse tabloid The Sun hoe ongemakkelijk en geïntimideerd ze zich vaak voelde.

Haar eigen modellenbureau Kate Moss Agency heeft een strikte regel: modellen jonger dan achttien jaar hebben nadrukkelijk toestemming nodig van hun ouders om ingeschreven te worden. Ook belooft Kate Moss (47) een respectvolle en zorgzame benadering van de modellen. Iets dat ze zelf behoorlijk gemist heeft als jong meisje in het wereldje, zegt ze in een interview met The Sun. “Ik was erg jong en het was moeilijk, maar ik ben erdoorheen gekomen - ik was behoorlijk sterk. Maar ik denk dat jonge modellen tegenwoordig iemand naast zich nodig hebben.”

Hoe vaak heeft zij zich namelijk niet ongemakkelijk en geïntimideerd gevoeld als fotografen weer weigerden met haar te werken als ze niet uit de kleren ging. De modellenindustrie is volgens haar dan ook behoorlijk verziekt, “toen en nu nog steeds”. Met haar uitspraken reageert ze op een recent verhaal van model Daisy Lowe (31). Die deed onlangs uit de doeken hoe ze als achttienjarige tijdens een shoot bij een fotograaf thuis van hem op het bed moest liggen voor een foto.

“Op dat moment boog hij zich over me heen en begon hij zijn broek en ondergoed uit te trekken.” Toen ze hem te kennen gaf dat hij te ver ging - “gelukkig was ik niet op mijn mondje gevallen” - was het ook meteen gedaan met de shoot. Het etentje met zijn vrouw, dat er zoals afgesproken op volgde, was dan ook erg ongemakkelijk. “De spanning was om te snijden. Het was walgelijk.” Op klussen met de fotograaf hoefde ze ook niet meer te rekenen.

Brief aan Victoria’s Secret

Dat meerdere modellen zulke ervaringen hebben in de mode-industrie, bleek vorig jaar rond deze tijd al uit een brief aan lingeriemerk Victoria’s Secret. Meer dan honderd modellen schaarden zich achter de oproep om modellen beter te beschermen tegen het seksueel misbruik dat zich daar zou hebben afgespeeld. The New York Times publiceerde een onderzoek waaruit bleek dat modellen bij Victoria’s Secret veel vernederende opmerkingen kregen over hun lichaam, bij hun kruis werden gegrepen, onder druk werden gezet om naakt te poseren en dat er oneigenlijk gebruik werd gemaakt van hun foto’s.

Ook andere grote namen uit het modewereldje werden de voorbije jaren ter verantwoording geroepen na grensoverschrijdend gedrag bij zowel vrouwelijke als mannelijke modellen. Het gaat onder meer om ontwerpers Alexander Wang en Peter Nygaard, maar ook om bekende modefotografen als Mario Testino, Terry Richardson, Bruce Weber en Patrick Demarchelier.

Dochter Lila

Ondertussen is ook Kate’s dochter Lila (18) een succesvol model geworden. Een opmerkelijk carrièrepad, aangezien ze er als kersverse moeder vast van overtuigd was dat ze haar dochter niet de mode-industrie in zou laten gaan. Ze vertelde toen al dat de druk op jonge meisjes om uit de kleren te gaan enorm was en dat de modewereld hen kapot kan maken. Het enige verschil is dat Lila de best denkbare begeleidster in de modellenwereld heeft: Kate Moss zelf.