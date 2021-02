‘Game of thrones’-acteurs Kit Harington en Rose Leslie verwelkomen zoontje

Rosie Leslie en Kit Harington hebben een zoontje op de wereld gezet. Het koppel werd dinsdag gespot in Londen met een baby in een draagtas op de borst van de actrice. Een woordvoerder heeft het nieuws intussen ook bevestigd en stelt dat de twee “heel, heel gelukkig zijn” met de komst van hun kindje. De naam en wanneer het jongetje juist werd geboren, werden wel niet vrijgegeven.

Het nieuws over de zwangerschap raakte in september 2020 bekend. De actrice bevestigde toen dat nieuws door met haar babybuik te poseren voor het Britse Make Magazine. Leslie en Harington, die in Game of thrones elkaars geliefden speelden, leerden elkaar in 2012 op de set van de serie kennen. In 2018 stapten ze in het huwelijksbootje.