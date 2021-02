Chiro Samowe fleurt Teutenhof op met kleurrijke vlinders

De leidsters van Chiro samowe uit Sint-Huibrechts-Lille kwamen zaterdagochtend het nieuwe woonzorgcentrum van Integro vzw in Sint-Huibrechts-Lille binnen gefladderd met kleurrijke vlinders om de eerste bewoners welkom te heten. Elke vlinder werd door een Chirolid met strijkpareltjes in elkaar geknutseld op basis van een instructiefilmpje dat de leiding online verspreidde.

Jeanne Kauffmann (85) en Truda Wouters (89) zijn deze week als een van de eerste bewoners naar hun flat in het Teutenhof verhuisd. Beide dames kennen Sint-Huibrechts-Lille maar al te goed. Dit initiatief van de jeugd bevestigt hen in wat voor warme en hechte buurt het Teutenhof gelegen is. De jonge dames waren op hun beurt onder de indruk van de accomodatie en ruime flats waarin zowel de rusthuis- als assistentieflatbewoners van het Teutenhof wonen. Jong en oud zelfs op afstand in verbinding, als dat geen zorgzame buurt is.

Meer info over het Teutenhof: www.teutenhof.eu en op www.facebook.com/Teutenhof