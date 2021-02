Bewoners WZC Prinsenpark vieren Valentijn

Valentijn is niet alleen voor koppels of mensen die samen zijn, maar voor iedereen. Het is niet omdat je alleen bent dat je geen liefde kan geven, zo vinden ze in WZC Prinsenpark. “Onze bewoners vierden Valentijn op verschillende manieren. Zo werd er een bruidsmodeshow gehouden en werd er een ontbijt georganiseerd met een valentijnskaartje. Maar werden er ook leuke Valentijn-herinneringen naar boven gebracht. met oude trouwfoto’s en foto’s van geliefden.”