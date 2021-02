“Orkaan” Kylian Mbappé gaat de wereld rond na hattrick tegen Barcelona

Was het een teken van een generatiewissel? Wie zal het zeggen. Wel zeker is dat Kylian Mbappé een hattrick scoorde in Camp Nou tegen FC Barcelona en met 1-4 kwam winnen met PSG. Een dag later siert de 22-jarige Fransman dan ook alle voorpagina’s.

Met PSG en Lionel Messi weet je nooit, maar de terugwedstrijd in Parijs lijkt een verplicht nummer te zullen worden. Met dank aan een weergaloze Mbappé. Ongrijpbaar was hij voor de Catalaanse defensie, wat een man als Gerard Piqué ook probeerde.

© AP

© AFP

Mbappé is pas de derde speler die een Europese hattrick kan maken tegen Barça, na Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev, 1997) en Faustino Asprilla (Newcastle, 1997).

“Dit is een geweldig resultaat, maar niets is beslist”, hield de Franse uitblinker de voeten op de grond. “We zijn heel tevreden. Dit was voor ons een heel belangrijke wedstrijd. We wilden hier komen winnen. Ik wil altijd het maximale geven voor PSG, dit shirt ligt me echt nauw aan het hart. Het lukt niet altijd, ik ga nog mindere matchen spelen, maar ik zal me nooit verstoppen. Vandaag heeft mijn harde werk resultaat opgeleverd.”

Mbappé loofde ook zijn coach Mauricio Pochettino. “Hij heeft geweldig werk verricht, en gaat op dezelfde weg verder als Thomas Tuchel, die vorig jaar met ons de finale haalde. We hebben een goede staf en beginnen fysiek op ons toppunt te komen. We zijn er nog niet, maar proberen telkens stappen te zetten.”

© AP

Messi en Ronaldo

En blijkbaar had Mbappé zijn Argentijnse trainer een overwinning beloofd. “Gisteren vroeg hij mij op training nog hoe vaak ik in Camp Nou had gewonnen”, aldus Pochettino. “Ik antwoordde: één keer, met Espanyol. Hij verzekerde mij dat ik een tweede keer zou winnen. Wat een topkerel. Hij is een geweldige voetballer, maar vergeet ook zijn defensieve taken niet. Hij was dus briljant met drie doelpunten, maar hielp het team ook wanneer Barcelona druk kwam zetten.”

Antoine Griezman voorspelt alvast een grote toekomst voor zijn landgenoot. “Kylian speelde een geweldige wedstrijd”, reageerde de Franse spits. “PSG heeft een ster voor de toekomst beet met hem, iemand die even goed zal worden als Messi en Ronaldo.”

Met nu al 22 Champions League-doelpunten in 41 wedstrijden is Mbappé goed op weg om alvast in de buurt van die twee grootheden te komen.

Uiteraard sierde de Franse aanvaller dan ook heel wat voorpagina’s van sportkranten. Hij wordt door het Spaanse AS een “Orkaan” genoemd en L’Equipe zag een “Galactico” aan het werk. Een verwijzing naar zijn mogelijk transfer naar Real Madrid?

